Gazeteci Büşra Cin, MHP MYK listesine seçildi

Türk Dünyası'na medya alanında önemli hizmetlerde bulunan Gazeteci Büşra Cin, uzun yıllar boyunca CNN Türk'te haber spikerliği yaptı. Çalıştığı diğer medya kurumlarında ise Türk diasporasına hizmet eden televizyon programlarının moderatörlüğünü ve yapımcılığını üstlenmişti. 2023 genel seçimlerinde ise MHP'nin 100. yıl seçim programının editörlüğünü ve moderatörlüğünü yapmıştı.

Ulusal ve uluslararası medyada Türk dünyasının sesi olan Cin, Türklere yönelik soykırımları cesurca dile getirerek bu konuda farkındalık oluşturmuş ve uluslararası TV sunucusu ödülü de dahil olmak üzere birçok başarı elde etmiştir.

Cin, sadece medya alanında değil, aynı zamanda Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve MHP’nin çeşitli kademelerinde de görev almıştır.