Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, tarihimizin en büyük keşfini yaptık, Karadeniz'de doğalgaz bulduk." dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı. Rezerv bulunan alanın Sakarya Gaz Sahası ilan edildiğini belirten Erdoğan, çalışmaların başladığını ve 2023'te Karadeniz gazının kullanılmaya başlayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, bölgede çok daha zengin rezervlerin bulunabileceği müjdesini de verdi.

Başkan Erdoğan'ın müjde açıklaması sonrası içte ve dışta olmak üzere bazı çevrelerde büyük sancıya neden oldu. Kimi, gaz rezervinin miktarını yeterli bulmazken kimi de çeşitli bahanelerle gündeme damgasını vuran ve Türk milletini mutluluktan gözyaşlarına boğan tarihi gelişmeyi anlamsız açıklamalarla karalamaya çalıştı.

TEPKİ YAĞDI

Türkiye'yi mutluluğa boğan bu tarihi gelişmeye karşı duruş sergileyenlere başta sosyal medya olmak üzere birçok alanda tepki yağdı. Özellikle sosyal medyada gaz sancısına ne iyi gelir başlığı ile birçok paylaşım yapıldı. Bizde gaz sancısına iyi gelen yiyecekleri sizler için derledik.

GAZ SANCISINA NE İYİ GELİR?

Gaz sancısı en sık karşılaşılan mide şikayetlerinden biridir. Özellikle kalp krizi ile karıştırılan gaz sancısı kişide nefes darlığına kadar giden şikayetler oluşturmaktadır. Gaz sancısı yaşayan kişiler soluğu hastanede de almaktadırlar. Gaz sancısı son aylarda internette en çok araştırılan sindirim sistemi hastalıklarından biridir. Peki, gaz sancısına ne iyi gelir? Gaz sancısı nasıl geçer? Gaz sancısı neden olur? İşte gaz sancısına iyi gelen şeyleri sizler için derledik.

Gaz sancısı toplumda hem kadınlarda hem de erkeklerde eşit olarak görülmektedir. Özellikle kilo problemleri olan kişilerde gaz sancısı gelişmektedir.

Ilık Su: Ilık su gaz sancısı için bilinen ilk doğal tedavi seçenekleri arasındadır. Gaz sancısı için tüketilen ılık su mideyi rahatlatmakta ve sindirim sistemine son derecede iyi gelmektedir. Ilık su midede ki tüm gazı ve şişkinliği götürür. Böylece kişinin gaz sancısını da giderir. Yemeklerden hemen sonra bir bardak ılık su tüketerek bu tarz şikayetlerin önüne geçebilirsiniz.

Zencefil Çayı: Zencefil çayı gaz sancısına iyi gelen bir bitki çayıdır. Eğer sürekli olarak gaz sancısı şikayetlerine sahipseniz zencefil çayını günde 1 kez tüketebilirsiniz. Dilerseniz zencefil çayını yemeklerden hemen sonra da tüketebilirsiniz. Sindirim sisteminizi rahatlatabilir ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Zencefil çayı tüm gaz şikayetlerini kısa sürede ortadan kaldıracaktır.

Nane Çayı: Gaz sancısına iyi gelen bitki çayları oldukça fazladır. O bitki çaylarından biri de nane çayıdır. Nane çayı hem mideyi rahatlatır hem şişkinliği alır hem de gaz sancısı problemlerini ortadan kaldırır. Nane çayı en faydalı bitki çayları arasında yer almaktadır. Bir bardak kaynar suyun içerisine bir tutam nane ilave edin. Ardından karıştırarak nane çayınızı artık tüketebilirsiniz. Nane çayını günde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Uzmanlar tarafından gaz sancısı yaşayanlara önerilen nane çayı oldukça fazla tercih edilen doğal tedavilerdendir.

Kimyon Çayı: Kimyon çayı da aynı zamanda gaz sancısına iyi gelen bir diğer bitki çayları arasındadır. Bir bardak kaynar suyun içerisine iki kaşık kimyon ilave edin. Ardından bu karışımı karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz. Kimyon çayı son derecede faydalı olan bitkisel çaylar arasındadır. Gaz sancısı gibi şikayetlere etkili bir çözüm olan kimyon çayı son derecede iyi bir tedavi seçeneği arasındadır. Yemeklerden hemen sonra kimyon çayı tüketerek bütün bu şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Gaz Sancısı Nasıl Geçer?

Kekik Çayı: Sürekli olarak gaz sancısı yaşıyorsanız kekik çayı tam da size göre olan bir bitkisel çaydır. Kekik çayı midede ki tüm şişkinliği ve gazı anında götürür. Kişinin gaz sancısı gibi şikayetleri yaşamasını önler. Kekik çayı son derecede faydalı olan bir çaydır. Kekik dağlarda yetişen en faydalı ve mucizevi bitkiler arasındadır. Kekiği fazla atmanı durumunda ise acı gelebilir. Bu yüzden bir tutam atmanız yeterli olacaktır.

Maydanoz: Gaz sancısını anında geçiren doğal yöntemlerden olan maydanoz son derecede faydalı olan doğal tedavi seçenekleri arasındadır. Ayrıca maydanoz kabızlık gibi şikayetlerinde önüne geçer. Eğer sürekli olarak gaz sancısı şikayetlerine sahipseniz maydanoz mutlaka tercih etmeniz gereken tedavi seçenekleri arasındadır.

Kabartma Tozu: Bir bardak suyun içerisine yarım yemek kaşığı kabartma tozu ilave ederek de gaz sancısını geçirmek mümkün. Gaz sancısı kabartma tozunun sahip olduğu yatıştırıcı özelliği ile birlikte anında geçecek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Egzersiz: Egzersiz yapmak da gaz sancısı şikayetlerini geçirir. Aşırı kilolu olmak gaz sancısına sebep olacaktır. Bundan dolayı bol bol egzersiz yaparak yanında da egzersizi diyetle destekleyerek gaz sancısı problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

Gaz Sancısı Neden Olur?

Aşırı Kilo: Aşırı kilo sindirim sisteminde bozukluklara yol açacaktır. Beden kitle endeksine uygun bir kiloya sahip değilseniz mutlaka biran önce aşırı kilolarınızdan kurtulmalısınız.

Baharat: Baharatlı yiyecekler de midede şişkinliğe ve aynı zamanda gaz sancısı yaşamanıza neden olacaktır. Gaz sancısı şikayetlerini yaşamamak için daha az baharatlı olan yiyecekleri tercih etmelisiniz.