Gaytancıoğlu:"Süt hayvanı varlığını incelesin"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yanında getirdiği bir litre suyun 8,5 lira, bir litre sütün 8,5 lira, marketteki bir litre sütün ise 25 lira olduğunu aktararak, "Bu arada aracılar, marketçiler kazanıyor, üretici kazanmıyor." diye konuştu.

Sağlıklı bir süt hayvancılığı yapabilmek için bir litre süt satan üreticinin 2 kilogram yem alması gerekirken bir kilogram bile yem alamadığını anlatan Gaytancıoğlu, "Süt üreticisi, Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Süt fiyatlarının para etmemesi nedeniyle hesaplarına göre bir yılda 2 milyona yakın süt hayvanının kesildiğini dile getiren Gaytancıoğlu, "Süt krizi de kapıda." dedi.

Gaytancıoğlu, "Tarım Bakanlığını göreve çağırıyorum; süt hayvanı varlığını acil incelesinler." çağrısında bulundu.

Okul sütü kampanyasının yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayan Gaytancıoğlu, "Emekli, dul ve yetimlere, yaşlılık aylığı alanlara da ücretsiz süt temin edilmesi lazım." görüşünü paylaştı.