Gaytancıoğlu:"Çiftçi hak ettiği desteğe kavuşacak"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidara geldiğinde 1 milyar lira olan çiftçinin borcunun şu anda 258,7 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Çiftçi üretemediği için gıda enflasyonunun yaşandığını dile getiren Gaytancıoğlu, Türkiye'nin, üretebileceği her şeyi ithal ettiğini savundu.

Buğday, arpa, mısır, soya, ayçiçeği, pamuk, tütün, nohut, mercimek ve fasulye ithalatı yapıldığını ifade eden Gaytancıoğlu, "Arazilerimiz yabancı şirketlerin eline geçti. Devlet, girdi piyasasında neredeyse hiç yok." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından ülkelerin tarımsal üretim ve gıdanın önemini daha iyi anladığını belirten Gaytancıoğlu, "İktidar bunu maalesef anlamadı, hüsranla karşılaştık. İhracatçı olabilecekken net ithalatçı olduk." ifadesini kullandı.

CHP iktidara geldiğinde gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inin çiftçiye verileceğini anlatan Gaytancıoğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçinin borç faizi silinecek, ana parayı 4-5 yıl gibi uzun taksitlerle faizsiz geri alacak. Öncelikle sulama yatırımlarına kaynak ayrılacak. Üretim planlaması, havza bazlı destekleme olacak. Genç ve kadın çiftçilerin SGK primlerini devlet ödeyecek. Gençler üretime katılacaklar, üretecekler, istihdam edilecekler. Hedef 1-2 yıl içinde tarımda ithalatın sıfırlanması. Bütün tarım ürünlerinin fiyatlarını 1 yıl önceden açıklayacağız. Teknoloji öncelikli bir tarım politikamız olacak."

Gaytancıoğlu, 2023 yılı bütçesinin, AK Parti'nin son bütçesi olduğunu savunarak, "Gelecek 6 ay içinde AK Parti diye bir parti kalmayacak. Türkiye CHP iktidarıyla tanışacak. CHP iktidarında çiftçi hak ettiği desteğe kavuşacak." şeklinde konuştu.