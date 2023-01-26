Gaytancıoğlu: “Öncelik barajlardır”

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kuraklık yaşandığını belirterek, kuraklığın önlenemeyeceğini ancak bu konuda önlemler alınabileceğini söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), iklim değişikliği nedeniyle yaşanabilecek kuraklık ya da aşırı yağışlarla ilgili ülkeleri, uzun süredir uyardığını kaydeden Gaytancıoğlu, ürün deseni değiştirilerek, sulama yatırımları yapılarak, sulama teknikleri kullanılarak kuraklığa karşı önlem alınabileceğini anlattı.

Gaytancıoğlu, toprağa, üreticinin istediği gibi değil bitkinin istediği gibi su verilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu savunan Gaytancıoğlu, nehirleri etkin kullanarak uygun barajlar inşa edilmesi, buharlaşmanın önlenmesine yönelik kapalı sistem sulama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Gaytancıoğlu, kuraklığa karşı önlem alınmasının ciddi bir konu olduğuna işaret ederek "Öncelik barajlardır, sulama sistemleridir, sulama ekipmanlarının desteklenmesi, eğitimlerin verilmesi, ziraat mühendislerinin tarlaya, bahçeye gönderilmesidir." diye konuştu.

İneklerin kesime gönderilmesi nedeniyle süt sıkıntısı oluştuğunu öne süren Gaytancıoğlu, "Et ve süt krizi var. Yakında daha da artacak. Bundan sonrası süt tozu ithalatıdır." dedi. Gaytancıoğlu, çözümün ithalat değil, çiftçinin desteklenmesi olduğunu kaydetti.