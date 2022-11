Gaytancıoğlu: "Et fiyatları altınla yarışacak"

TBMM’de bir basın toplantısı yapan Gaytancıoğlu, daha önce ekmek, ayçiçeği, nohut, mercimek ve süt başta olmak üzere, birçok gıda ürününde fiyatların artacağı yönünde yaptığı uyarılar konusunda maalesef haklı çıktığını hatırlatarak, hayvanların kesime gönderilmesi nedeniyle yakın zamanda et fiyatlarının da aşırı yükseleceğini iddia ett.

Gaytancıoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi de 'böyle giderse et fiyatları altınla yarışacak' uyarısı yapıyorum. Çünkü ilk sinyaller gelmeye başladı. Peynir fiyatları et fiyatlarıyla yarışmaya başladı. Çünkü süt inekleri süratle kesilmeye başlandı. İnek kesimleri nasılsa bitecek, o zaman ne olacak? Et fiyatları altınla yarışacak. Bugün 1 gram altınla aşağı yukarı 5 kilogram et alabilirsiniz ama iddia ediyorum öyle bir gün gelecek ki 1 gram altınla ancak 2,5 kilogram kıyma veya et alabileceğiz."

Gaytancıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatarak, bütçeye ilave artış sağlanarak, süt hayvancılığı yapan işletmelere yem ya da üretim desteği verilmesini istedi.