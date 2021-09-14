Gayrimenkul satışında rekora koşuluyor

Ocak- Ağustos 2021 döneminin baz alındığı çalışmada 776 bin 912 konut, 321 bin 896 arsa, 491 bin 20 tarla, 79 bin 756 iş yeri ve 132 bin 561 diğer satışlar olmak üzere toplam 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul el değiştirdi.

2020 satış rakamları yakalanmak üzere

2020 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirilmişti. 2021 yılının henüz ilk sekiz ayında 2 milyona yaklaşan gayrimenkul satışının yıl sonunda 2020 rakamlarını geçmesi bekleniyor. 2021 yılı genelinde aylık ortalama 225 bin gayrimenkul satılırken yıl sonunda toplam satışın 2 milyon 800 bin seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

12 milyar 273 milyon 594 bin 446 lira tapu harcı geliri

Yılın ilk sekiz ayında yapılan satış işlemlerinden 12 milyar 273 milyon 594 bin 446 lira tapu harcı geliri elde edildi. 2020 yılının tamamında ise bu rakam 18 milyar 150 milyon 286 bin lira olmuştu.