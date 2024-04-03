Gayrettepe'de 29 kişinin can verdiği yangının nedeni belli oldu!
İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın zemin katında yer alan gece kulübünde 29 kişinin can verdiği yangının neden çıktığı belli oldu.
Gece kulübü olarak işletilen Ramazan ayı dolayısıyla yenileme amaçlı tadilat yapılan 16 katlı binanın zemin katında yer alan mekanda dün büyük bir yangın çıktı. Yangından 29 kişi hayatını kaybetti.
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OKSİJEN TÜPÜ PATLADI
Tadilatın bayrama kadar bitirilmesi planlanıyordu ancak loca yapımında çalışan işçilerin kaynak yapmak için kullandığı oksijen tüplerinden biri patladı.
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Alevler, yalıtım malzemelerine de sıçradı. Uzmanlara göre, gece kulübünün kapısı adeta baca görevi yaparak alevleri körükledi ve tek çıkışı da kapattı.
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İtfaiye ekipleri müdahale etti ve alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde tam bir facia ile karşılaştı.
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