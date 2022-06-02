Gauff, Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Swiatek'in rakibi oldu

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar maçında, kariyerlerinde ilk kez bir grand slam yarı finali oynayan İtalyan Trevisan ile ABD'li Gauff karşı karşıya geldi.

Korttan 1,5 saat sonunda 6-3 ve 6-1'lik setlerle galip ayrılan 18 yaşındaki Gauff, kariyerinin ilk grand slam finaline yükseldi.

Gauff, 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak finalde, dünya sıralamasının zirvesindeki 2020 şampiyonu Iga Swiatek ile karşılaşacak.