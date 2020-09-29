Garo Paylan Türkiye ve Azerbaycan’ı suçlama cüretinde bulundu

Ermenistan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’a karşı provokatif saldırılar düzenlemişti.

Çok sayıda sivil yerleşim yerini hedef alan Ermeni Ordusu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından geri püskürtülmüştü. Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri sınır hattınan uzaklaştırdı.

Terör partisi HDP ise yaptığı açıklamada Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında taraf olmaması gerektiğini iddia etti. Konuyla ilgili bir açıklamada HDP’li Garo Paylan’dan geldi.

Garo Paylan'dan küstah sözler

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Azerbeycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ermeni ve Azeri güçleri arasında yeniden başlayan çatışmalarda suçlu tarafın Türkiye ile Azerbaycan olduğunu iddia eden Paylan, şu skandal sözleri sarfetti;

"Karabağ’da, Ermenilerin Azerilere saldırdığı iddia ediliyor. KKTC’nin, Kıbrıs Rum Kesimi’ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ’da Ermenilerin Azerilere saldırma olasılığı odur. Karabağ’da mevcut durumu değiştirmeye çalışan Azerbaycan ve Türkiye’dir. Savaşta yine önce hakikat ölüyor."