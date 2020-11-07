Garanti Belgesi Yönetmeliğinde sevindiren değişiklik

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok prosedür dijitalleşirken mevcut yönetmelik nedeniyle kullanıcılar garanti belgesi saklamak zorunda kalıyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından Garanti Belgesi Yönetmeliği değiştirildi. Yapılan değişiklik neticesinde artık kullanıcılar için garanti belgesi bulundurma zorunluluğu olmayacak.

Garanti Belgesi Yönetmeliği değiştirildi

Çağımızın gerekliliklerinden biri olan dijitalleşme neredeyse tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başladı. E-devlet ile başlayan bu süreç birçok konuda vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından duyurulan E-devlet üzerinden abonelik iptali de kullanıcıları mutlu etmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği kullanıcı mağduriyetlerinin önüne geçecek.

Yönetmelikte yer alan kalıcı veri saklayıcı tanımının yapıldığı kısım, ” Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ” olarak değiştirildi.

Garanti belgesi verilmesiyle ilgili kısım ise ” Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. ” olarak değiştirildi.

Yapılan değişiklikler sayesinde kullanıcılar garanti belgelerini elektronik posta üzerinden temin edebilecek. Ayrıca garanti belgesi zorunluluğu olan ürün listesinde de değişiklik yapan Ticaret Bakanlığı, yeni listeyi garanti süreleri ile birlikte yayınladı.

Resmi gazetede yayınlanan yeni garanti belgesi koşullarının detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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