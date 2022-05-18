Garanti BBVA’dan, ESG bağlantılı ilk türev işlemi

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın gerçekleştirdiği USDTRY opsiyon işlemlerinin belli bir dönemde belli bir tutar üzerinden BofA ile yapılması durumunda ve aynı dönem içinde sözleşmesel olarak belirlenen ESG kriterlerine uyulması halinde Garanti BBVA’ya indirim uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Aydın Güler, Garanti BBVA'nın uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye’de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda olduğunu belirtti.

Bankanın deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektörüne yön verdiğini ifade eden Güler, "Bankamızın sürdürülebilirlik projelerini çeşitlendirerek desteklemek amacıyla, mart ayında ESG bağlantılı ilk repo işlemimizi tamamlamamızın ardından, sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk TÜREV işlemini gerçekleştirdik. Bu yapıdaki REBATE (indirim) ise uluslararası bağımsız çevresel ve sosyal danışmanlık firması tarafından denetlenecek olan sürdürülebilirlik kriterlerine endekslendi." değerlendirmesinde bulundu.