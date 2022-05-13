Garanti BBVA’dan bankacılık sektöründe Türkiye’de bir ilk, "Dijital Slip"

Garanti BBVA açıklamasına göre, teknolojik gelişmeler doğrultusunda dijitalleşme her sektörde farklı gelişmeleri beraberinde getiriyor. Dijital ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümleriyle öncü rol üstlenen banka, kartlı alışveriş işlemlerine yepyeni bir boyut katıyor.

Garanti BBVA banka veya kredi kartları ile Garanti BBVA poslarında yapılan tüm işlemler artık ekstra bir düzenleme gerekmeksizin BonusFlaş uygulamasından takip edilebilecek. Kart kullanıcıları uygulama aracılığı ile fiziksel olarak aldıkları kağıt slipin birebir aynısı olan dijital versiyonunu görüntüleme imkanı bularak basılı slip saklama gereksiniminden kurtulacak.

Müşteriler ayrıca uygun Garanti BBVA poslarında yapılan 500 TL altı temassız işlemler için BonusFlaş üzerinden “sliplerimi sadece dijital olarak almak istiyorum, basılı almak istemiyorum” tercihi yaparak kağıt tüketimini ve karbon ayak izlerini azaltma şansı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, Garanti BBVA olarak, ödeme sistemleri alanında sundukları yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerin hayatını kolaylaştırmanın en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti.

Süzer, "Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejimiz doğrultusunda hem kendimizin hem de müşterilerimizin çevresel etkisini azaltmak adına her adımımızı titizlikle atıyoruz. Temassız işlemlerin, kartsız mobil ödeme çözümlerinin hayatımızda daha fazla yer almasıyla beraber basılı sliplerin de dijitale dönmesi sektörümüz için çok değerli bir gelişme olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonra yapılacak iş yeri entegrasyonlarıyla dijital slip uygulamasının daha da fazla yayılacağını aktaran Süzer, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan araştırmalara göre tüm sektörlerde 2021 yılında yapılan işlemler göz önüne alındığında, kağıt sliplerin hayatımızdan çıkmasıyla birlikte 5 bin ton kağıt tasarrufu ile 86 bin ağacı kurtarılabileceğimizi öngörüyoruz. İçerdiği kimyasal sebebiyle geri dönüşümü de mümkün olmayan kağıt sliplerin yerine dijital slip uygulaması bu yönüyle de doğaya çok önemli bir katkı sağlayacak.

Bu uygulamanın tüm ödeme sistemlerine yayılması için çalışmalar devam ederken, Banka olarak hem müşterilerimizin alışveriş deneyimini kolaylaştıracak hem de çevresel ayak izlerini azaltacak bu ilk adımla sektörümüze örnek olmaktan mutluluk duyuyoruz. GÖSAŞ ve Garanti BBVA olarak dünyaya ve geleceğe daha iyi bakmak hedefiyle çalışırken, ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilirliğe katkı sağlaya devam edeceğiz."