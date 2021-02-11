Gara'da yaralanan Yüzbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur' denildi.

#SONDAKIKA

MSB acı haberi duyurdu



🔹MSB: Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. pic.twitter.com/9gPaaCbghF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 11, 2021