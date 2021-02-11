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Gara'da yaralanan Yüzbaşı şehit oldu

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur' denildi.

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