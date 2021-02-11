Gara'da yaralanan Yüzbaşı şehit oldu
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur' denildi.
#SONDAKIKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 11, 2021
MSB acı haberi duyurdu
🔹MSB: Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. pic.twitter.com/9gPaaCbghF
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