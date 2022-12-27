AjansHaber.com.tr Gündem 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Samsun'da dronlar asayişi sağlıyor
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, bakanlığa çağrıldı!
ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Paris saldırısının şüphelisi yeniden gözaltında!
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi bugün Meclis'te
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı