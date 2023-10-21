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 Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Gara'da, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Gara'da, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

​Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi

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