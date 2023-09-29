Ganire Paşayeva'nın cenazesi toprağa verildi!
Tedavi gördüğü hastanede hayatını yitiren Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın cenazesi, Bakü'deki 2. Fahri Hıyaban'da toprağa verildi.
Türk aşığı Paşayeva’nın cenazesine ailesi, yakınları, milletvekilleri ve yüzlerce seveni katıldı.
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4 gün önce hastaneye kaldırılan ve dün akşam vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın cenazesi, Bakü'deki 2. Fahri Hıyaban'da toprağa verildi.
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Cenazeye yüzlerce kişi katıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Paşayeva'nın cenaze namazı, başkentteki Haydar Camisi'nde kılındı.
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Cenaze töreninde Paşayeva'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili ile yüzlerce kişi yer aldı. Namazın ardından Paşayeva'nın naaşı, devlet mezarlığı olan 2. Fahri Hıyaban'da defnedildi.
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