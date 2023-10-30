Ganire Paşayeva'nın adı Uganda'da yaşatılacak

Jinja şehrine bağlı Nawatumbi köyündeki su kuyusunun açılışına, Türkiye'den gelen TADD gönüllüleri ve yerel halk katıldı.

Su kuyusunun hizmete girmesiyle, temiz içme suyuna kavuşan bölge halkı sevinç yaşadı. Dernek tarafından köydeki ihtiyaç sahibi ailelere adaklık kurban eti ve süt keçisi dağıtımı da yapıldı.

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Tüm Afrika'nın Dostları Derneğinin yaklaşık 10 yıl önce Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında eğitim, sağlık ve ekonomik alanlarda işbirliğini artırmak ve ihtiyaç olan konularda doğrudan yardımlarda bulunmak üzere kurulduğunu söyledi.

Uganda'nın kendileri için odak bir ülke olduğunu belirten Güntekin, şimdiye kadar Afrika'da 600'e yakın su kuyusunun açılışını gerçekleştirdiklerini, bunların 300'den fazlasını Uganda'da olduğunu kaydetti.

Türk dünyasının vatanperver ismi Ganire Paşayeva'yı çok sevdiklerini dile getiren Güntekin, Paşayeva'nın hatırasını yaşatmak için adını verdikleri su kuyusunun açılışını yaptıklarını söyledi. Güntekin, "Ruhu şad olsun, inşallah buradan su içenlerden hasıl olan bir sevap varsa onun ruhuna gitsin. Ayrıca pek çok su kuyumuza ülkemiz için şehit düşen güvenlik güçlerimizin isimlerini veriyoruz." diye konuştu.