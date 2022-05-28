Gana'da Türk mutfağı tanıtıldı

Başkent Akra'da verilen gala yemeğine bakanlar ve diplomatların yanı sıra onur konuğu olarak Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun eşi Rebecca Akufo-Addo da katıldı.

Gala yemeği vesilesiyle düzenlenen atölye çalışması, konuklar tarafından beğenilirken, Türk mutfağı kitabı da ilgi çekti.

Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının Orta Asya’dan itibaren süren ve kültürel etkileşimle zenginleşen yolculuğuna değinerek, geleneksel, sağlıklı, sıfır atık nitelikleri üzerinde durdu.

Akra Büyükelçiliğince aynı hafta içerisinde Türk kahvesi kültürü tanıtım etkinliği ile Türk lezzetlerinin sunulduğu bir resepsiyon da yapıldı.