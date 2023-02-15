Gamze Özçelik Hatay'da isyan etti!
Yardımsever oyuncu Gamze Özçelik, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada inşaat firmalarına isyan etti.
Hatay'da sıcak yemek, barınma, ısınma ve diğer temel ihtiyaçları gidermek amacıyla kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Hatay'da bulunan oyuncu Gamze Özçelik bölge halkı için adeta seferber oldu.
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Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Özçelik, sosyal medya paylaşımlarıyla bölgedeki son durumu takipçilerine aktarıyor.
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Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında ise müteahitlere ve inşaat firmalarına tepki gösterdi.
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Özçelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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