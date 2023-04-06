Gambiya'da kuş gribi salgını!

Gambiya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Banjul'a yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Tanji Kuş Rezervinde "H5N1" olarak da bilinen kuş gribi görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, salgının yabani kuşlar arasında olağan dışı ölümlerin rapor edilmesinin ardından toplanan ve Senegal'in başkenti Dakar'daki bir laboratuvara gönderilen örneklerde tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililerin, salgının riskini azaltmak ve kümes hayvanlarına bulaşmasını önlemek için çalışmalar başlattığı ifade edildi.

Komşu ülke Senegal'de geçen hafta 2 çiftlikte kuş gribi salgınının görüldüğü açıklanmıştı.