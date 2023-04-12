Galeria sitesinin müteahhidi tutuklandı!
Diyarbakır’da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat E. mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Galeria Sitesi'nde 89 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmış ve 1 blok yıkılmıştı. Geriye kalan 3 blok kontrollü şekilde yıkılırken müteahhit Sedat E. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Sedat E. dün Ankara'da gözaltına alındı ve cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Galeria sitesinin müteahhidi tutuklandı
İfadenin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.
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