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Galeria İş Merkezi'nin yıkımına başlandı

Depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başladı.

Güvenlik önlemi alınan alanda iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde yıkım çalışmaları sürüyor.

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