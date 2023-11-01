Galatasaraylıların yeni yengesi belli oldu!

Magazin ile spor dünyasında sürpriz aşklar yaşanıyor. Gözler bir süredir, oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya çevrildi.

+İkili, sık sık eğlencelerde bir araya gelse de aşk henüz belgelenmemişti.

"Seni seviyorum küçük manito"

Kısa süre önce Özkan, kendisine gelen çiçekleri, üzerinde yazan notu takipçileriyle paylaşmıştı.

Notta, “Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük manito. Hayatımın aşkısın.” ifadeleri yer aldı.

Aşk pozları geldi

Bunun üzerine magazin ve futbolseverler heyecanlandı ve çiftten gelecek paylaşımı bekledi. Bugün ise iki isimden de ayrı ayrı pozlar geldi ve aşk belgelenmiş oldu.