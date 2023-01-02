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Galatasaraylı yıldız derbide yok! 3 isim sınırda

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımda derbi öncesi sakatlık haberi geldi.

Galatasaray Sivasspor'u deplasmanda yenerek bu sezon deplasmandaki 6. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de ise üst üste 5. galibiyetini almayı başardı. Bu sezon sadece Giresunspor ve Kayserispor'a mağlup olan Okan Buruk'un öğrencileri çarşamba günü ise Ankaragücü ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray'da üç isim sınırda

Ankaragücü maçı öncesi Okan Buruk'un 3 öğrencisi sarı kart sınırında. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens sınırda bulunuyor. Bu üç isim MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Derbide oynayamayacak

Galatasaray'da Emre Taşdemir, yapılan son antrenmanda sakatlandı. Trt Spor'un haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

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