Galatasaraylı taraftarlar Cüneyt Çakır'ın UEFA lisansının iptal edilmesini istiyor

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği karşılaşmadaki hakem kararları dün geceye damga vurmuştu. Sarı kırmızılı camia, mücadelenin hakemlerine verilen kararlar sebebiyle tepki gösterirken taraftarlar ise Cüneyt Çakır'ın UEFA lisansının askıya alınması için sosyal medyada etiket çalışması başlattı.

Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında maçın hakemlerine tepki gösteren Galatasaray camiası, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevinden alınmasını istiyor. Bununla birlikte kaybedilen maçta görev yapan hakemlere tepki gösteren sarı kırmızılılarda hedefte özellikle Cüneyt Çakır var.

Ankaragücü-Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır, skoru etkileyecek iki önemli karar veren ve ikisinde de hatalı olduğu belirtilen Halil Umut Meler'i uyarmamıştı. Galatasaray'da taraftarlar tecrübeli hakemin UEFA lisansının iptal edilmesi için #FIFAcancelCuneytsLicence adlı etiketi Twitter gündemine soktu.

UEFA'ya mail ve tweet yoluyla seslerini duyurmaya çalışan sarı kırmızılı kulübün taraftarları, Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'de yönettiği maçlardan standardı olmayan ve hatalı olduğu kararları da paylaştı.