Galatasaraylı kaleci İsmail Çipe yardım için Hatay'da!

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi.

İsmail Çipe, depremin ardından memleketi Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

28 yaşındaki kaleci, depremden etkilenen Hatay'a yardım götürürken battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeleri de yanına aldı. Hatay'da akrabaları bulunan İsmail Çipe, bazı yakınlarının enkaz altından zarar görmeden kurtarıldığını paylaştı.

İsmail Çipe , yakınlarından iyi haberi aldıktan sonra İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.