Galatasaraylı futbolcuların eşyaları çalındı!

İddialara göre, Galatasaraylı futbolcuların ve teknik heyetin kullandığı 2 bin 443 adet forma, çorap, şort gibi özel ürünleri çalıp, ikinci el uygulamasıyla sattıkları belirtilen 4'ü kulüpte görevli, 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Galatasaray Akademisi sorumlusu, şoför, çamaşırhane çalışanı ile masörün de aralarında olduğu şüpheliler hakkında, 'Zincirleme şekilde bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. tarafından, sponsor firmanın kulüp oyuncuları ile teknik heyet için ürettiği orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, şirketin rızası dışında üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu yönünde savcılığa şikayette bulunulduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada, Antalya'da bir depoda 6 kolide kısa kollu 276 forma, uzun kollu 50 forma, 16 çift çorap ve 30 şortun bulunduğu, bunların 54'ünün futbolcuların ve teknik heyet için yapılan özel ürünler olduğu vurgulanan iddianamede, bu 54 üründen 44'ünün orijinal olup piyasada satılmadığı, toplam değerlerinin de 25 bin 487 lira olduğu ifade edildi.

Yasadışı piyasa oluşturulmuş

İddianamede, sanıkların futbolcular veya teknik heyet tarafından kullanılan ürünlere rahatça erişebildikleri belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu ürünlerin tedarikçi/sponsor firma veya üçüncü bir firma tarafından dahi üçüncü kişilere satışa sunulmaması, profesyonel standartlara sahip olması, geniş taraftar kitlesine sahip Galatasaray futbolcuları ve teknik heyet tarafından kullanılması, Galatasaray taraftarının yoğun ilgisine neden olmuştur. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, ürünlere kolayca erişim sağlayan kişiler ile bu ürünleri talep eden kişiler bir araya gelerek yasa dışı bir piyasa oluşturmuşlardır."

İddianamede, sanıklar Ahmet Kör, Buğra Fatih Ünsal, Gürsel Polat, Sedat Peker, Turgut Uygun ve Yılmaz Yanık'ın "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6'şar yıl 3'er aydan 17'şer yıl 6'aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.