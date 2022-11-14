Galatasaraylı futbolculara 7-0 için özel prim!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan ve rakibini 7-0 yenen Galatasaray, Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi ve lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da ikiye düşürmeyi başardı.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Cimbom 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak 14. haftada Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Farklı galibiyet sonucunda özel prim

Süper Lig’in en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza atan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı futbolcuları kutlamak için soyunma odasına indi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Özbek, tek tek herkesi tebrik ettikten sonra Başakşehir galibiyeti için de ekstra prim dağıtılacağını açıkladı.

7-0’lık zaferin prim tarifesi de dev derbi zaferi ile aynı oldu. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi takıma 250 bin Euro galibiyet primi dağıtılacağını açıkladı.

İstatistiklerde zirve yaptı

Dünya Kupası arasına 7-0’lık Başakşehir zaferi ile giren sarı kırmızılılar, son 3 maçta tam 70 şut attı. Okan Buruk'un ekibi bu şutların 37’sinde isabet sağladı, kalesinde ise 28 şut (8 isabet) gördü.

Bu maçlarda 11 gol attı, 1 gol yedi. Dış sahada 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 17 puan toplayan sarı kırmızılılar bu alanda da ligin en başarılı takım konumunda bulunuyor.