AjansHaber.com.tr Spor Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Christian Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre Luyindama'nın Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşti.

Transferle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Al Taawon ekibine kiralandığı bildirildi.

Galatasaray, Christian Luyindama'yı 2019 yılında 8 milyon avro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna dahil etmişti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 19 maçta forma giydi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a hazırlık maçında hezimet
Spor Toto 1.Lig'de yabancı sayısında değişik
Anadolu Efes Rusya'da kayıp
Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi
Cem Bölükbaşı'ndan açıklama
Tek kadınlar finalini Barty kazandı