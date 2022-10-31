Galatasaray'ın yıldızına talip var! Ayrılıyor mu?

Süper Lig'de üst üste üç maçta puan kaybı yaşayan Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek moral buldu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesi aldığı galibiyetle zirveden kopmayarak yarışın içinde olduğunu rakiplerine gösterdi. Dünya Kupası için verilecek aradan önce Beşiktaş ve Başakşehir'le karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası futbolculara verilen 2 günlük izin bugün sona erdi. Galatasaray, bugün Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı derbide forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü, Abdülkerim Bardakcı'nın cezasının 1 maça indirilmesi adına Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

6 yıl sonra gol attı

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada 457 gün sonra Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Emre Taşdemir, 6 yıl sonra gol atmayı başarısı gösterdi. Futbolcu, Karagümrük maçından önceki son golünü Bursaspor forması giydiği dönemde Aralık 2016’da Beşiktaş maçında ağlara yollamıştı.

Japonya'dan talip

Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız oyuncu Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.

Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunacak olan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.

Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için Sarı-Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin verebileceği ifade ediliyor.

Vissel Kobe, Galatasaray için hiç de yabancı bir kulüp değil. Japon kulübü 2017 yılında Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı-Kırmızılı kulübe 2.6 milyon Euro ödenmişti.