Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig'den talip

Galatasaray sezon başında Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta forma giyerken 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, ligdeki son 11 maçın sadece ikisinde ilk 11'de başlarken, 8'inde sonradan oyuna girdi. Zaha, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçlarında sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı.

Premier Lig ekibi talip oldu

Galatasaray'da beklentiyi karşılayamayan Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip çıktı.

Sports Mole'un haberine göre Premier Lig ekibi Fulham, Wilfried Zaha'yı sezon sonu kadrosuna katmak istiyor.