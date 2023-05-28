Galatasaray'ın yıldızına bir talip daha!

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in talipleri artıyor! Arsenal geçen günlerde sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur'a ilk teklifini iletirken Premier Lig'den bir talip daha çıktı.

Arsenal'den sonra Brighton da Sacha Boey için harekete geçmiş durumda!

İngiltere'de bulunan Erden Timur ve kurmaylarıyla masaya oturan Brighton yetkililerinin Arsenal'den daha yüksek bir rakamı Galatasaray'a teklif ettiği belirtildi.

Bonservisi 25 milyon Euro

Diğer yandan ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın Sacha Boey için beklediği bonservis bedeli de netleşti.

Sarı-kırmızılı takımdaki yöneticilerin Londra'ya görüşme için gittiği belirtilen haberde, 22 yaşındaki Boey için Galatasaray'ın bonservis olarak 25 milyon Euro istediğini yazıldı.

Arsenal, Adana Demirspor maçında izlemişti

Londra temsilcisinin 22 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için gözlemci görevlendirdiğini o tarihte duyururken Sacha Boey da performansıyla tam not aldı!

Fransız futbolcuyu sadece Arsenal'in değil birçok kulübün yerinde izlediği öğrenilirken özellikle Fransız kulüplerinin 22 yaşındaki sağ beke ilgi gösterdiği belirtildi.

Devre arası da istenmişti

Sarı-kırmızılılar adına ilk yarının yıldızlarından olan Sacha Boey'a devre arasında da transfer teklifleri geldi. Fransız oyuncuyu özellikle Portekiz ve İtalya'dan kulüpler yakın takipteydi.

Udinese 7 milyon Euro gibi bir teklif yaparken Galatasaray bu teklifi reddetti.