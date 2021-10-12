Galatasaray'ın yeni stad ismi belli oldu! İşte yeni sponsor!

Türk Telekom'la 11 yıldır devam eden stad sponsorluk anlaşması sona eren Galatasaray yeni sponsorunu buldu. Uzun zamandır gündemde olan ve büyük merak konusu haline gelen Galatasaray'ın yeni stad isim sponsoru nihayet belli oldu. Galatasaray'ın yeni stad sponsoru gayrimenkul firması Nef oldu.

10 yıl, 725 milyon TL

Galatasaray ile Nef arasında 5 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 10 yıllık isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur." ifadelerine yer verildi.

Sponsorlukta Erden Timur faktörü

Koyu Galatasaraylı kimliği ile bilinen iş insanı Erden Timur, sevdalısı olduğu camiasına bir yatırım daha yaptı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, daha önce de başta forma sponsorluğu olmak üzere farklı alanlarda Galatasaray'la anlaşmalar yapmıştı. Son anlaşma ile birlikte Galatasaray'a 1 milyar TL'ye yakın yatırım yapan Timur, Galatasaray taraftarının yeni efsanesi oldu.

Emre Akbaba transferinde devre girmişti

2018'de Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba'nın 5 milyon euro bonservis bedelinin yarısını Erden Timur karşılamıştı. Timur o günlerde verdiği bir röportajda, "Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız. Galatasaray yönetimine bunu bildirdik" demişti.