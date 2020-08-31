Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu!

UEFA Avrupa Kupası’nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile eşleşti.

Karşılaşma, tek maç üzerinden 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.

GALATASARAY TARİHİNDE İLK KEZ

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Azerbaycan takımıyla eşleşmiş oldu.

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, sarı kırmızılı takımla eşleşmelerinin ardından sosyal medya hesabından ''Galatasaray'ı bekliyoruz'' paylaşımında bulundu.