Galatasaray'ın teklifini kabul ettiler!

Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın şimdi de Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ı almak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

5 Mart'ta sona erecek devre arası transfer döneminin sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncunun transferinin bitirilmesi hedefleniyor.

10 numaranın yanı sıra orta sahanın sağ ve sol bölgelerinde de forma giyebilen Zakharyan'ı, teknik ekip de kadroda görmeyi çok istiyor. Daha önce 11+2 milyon euro'luk teklif yapan Aslan, bunun üzerine Rus yıldız için şartları zorlama kararı aldı.

Menajerinden haber bekleniyor

Chelsea başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün takibinde olan oyuncu için kulübü Dinamo Moskova 15 milyon euro gelir beklerken Zakharyan'ın sözleşmesinde de 15 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Sarı-kırmızılı yöneticiler bu rakama çıkamayacaklarını ifade ederken 13 milyon euro bonservis verebileceklerini iletti.

Rus tarafının, bu rakama çıkan olmadığı için teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.