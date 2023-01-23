Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği ücret!

Pedro Porro'yu 40 milyon euroya İngiltere Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Portekiz ekibi, Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'i gündemine aldı.

O Jogo'da yer alan habere göre; Sporting'in bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin ise geçen yaz 1.5 milyon euroya alınan Boey için 15 milyon euro istediği kaydedildi.

Portekiz takımın listesinde Norwich City'den Max Aarons, şu anda Elche'de kiralık olarak forma giyen Pol Lirola ve Heerenveen forması giyen Milan van Ewijk var.

22 yaşındaki Fransız sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü de G.Saray'a 7 milyon euroluk teklif yaptı ama kabul görmedi.

Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.