Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 19.00'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbadan Devler Ligi'ne katılacak.

Gruplarda mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu.

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde torbalar da belli oldu.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Birinci torba

Manchester City (İngiltere)

Sevilla (İspanya)

Barcelona (İspanya)

Napoli (İtalya)

Bayern Münih (Almanya)

PSG (Fransa)

Benfica (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda)

İkincli torba

Real Madrid (İspanya)

Manchester United (İngitere)

Inter (İtalya)

B. Dortmund (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Leipzig (Almanya)

Porto (Portekiz)

Arsenal (İngiltere)

Üçüncü torba

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Salzburg (Avusturya)

Milan (İtalya)

Braga (Portekiz)

Lazio (İtalya)

Kızılyıldız (Sırbistan)

Young Boys (İsviçre)

Dördüncü torba

Galatasaray

Real Sociedad (İspanya)

Celtic (İskoçya)

Newcastle United (İngiltere)

Union Berlin (Almanya)

Lens (Fransa)

Kopenhag (Danimarka)

PSV Eindhoven (Hollanda)

Antwerp (Belçika)