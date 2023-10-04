Galatasaray'ın Manchester zaferi dış basında büyük yankı buldu!
Manchester United'ın Galatasaray karşında 30 yıl önce aldığı mağlubiyete atıf yapılarak, "Manchester, 30 yıl önceki cehennemi yeniden yaşadı. Fakat bu kez İstanbul'da değil, Manchester'da" denildi.
L'Equipe: Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a sürpriz yaptı.
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Daily Mail: Wilfried Zaha'nın Old Trafford'a rüya gibi dönüşün tadını çıkardığı maçta Onana'nın felaket hatası sonrası Casemiro oyundan atıldı, Mauro Icardi son anlarda attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.
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DigiSport: "Şeytanlar" evinde Galatasaray karşısında dramatik bir yenilgi yaşadı.
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Fox Sports: Hojlund'un iki golüne Türk devinde Zaha, Kerem ve Icardi karşılık verdi, bu sonuç Erik Ten Hag'ın ManU'sunda durumun vahametini ortaya çıkardı.
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