Galatasaray'ın konuğu Hatayspor!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

Serge Aurier ilk maçına çıkabilir

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi.

Hatayspor: Erce, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Rui Pedro, Dele-Bashiru, Doğukan Sinik, Strandberg.