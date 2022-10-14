Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu!

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılıların Kayserispor kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Patrick Van Aanholt yer almadı. Van Aanholt'un yanı sıra Mathias Ross ve Emre Taşdemir de kadroda kendine yer bulamadı.

Okan Buruk'un Kayserispor maçında sol bekte Kazımcan Karataş'a forma vermesi ve yerli oyuncu rotasyonunu artırması bekleniyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

"Muslera, Dubois, Torreira, Midjstö, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Rashica, Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi"