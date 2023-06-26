Galatasaray'ın kamp programı belli oldu
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde ilk etap kamp programı açıklandı. Aslan, bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımın Avusturya'da yapacağı birinci etap hazırlık kampı programının belli olduğu belirtildi.
Açıklamada takımın, 8 Temmuz Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine hareket edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız Graz'dan kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak."
Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı (TSİ) şu şekilde:
10 Temmuz Pazartesi
20.30 Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena-Graz)
14 Temmuz Cuma
20.30 FK Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena-Viyana)
18 Temmuz Salı
20.00 Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena-Graz)
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