Galatasaray'ın genç yıldızına Alman devi talip oldu!

Sarı-kırmızılılar sezon başında yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirirken, transferi direkten dönen Sacha Boey da üstüne koyan bir performans sergilemişti. 22 yaşındaki oyuncu sergilediği performans sonrası, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla taraftarların da sevgilisi haline geldi. Hemen hemen her gün adı başka takımlarla anılan genç sağ bek için bir iddia daha ortaya atıldı.

Son talibi Dortmund

22 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için devreye giren son kulübün Alman ekibi Borussia Dortmund olduğu öğrenildi. Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic'in Fransız yıldızı çok beğendiği aktarıldı.

Teklif için hazırlanıyor

Terzic'in Boey'un alınması yönünde olumlu rapor vermesinin ardından harekete geçen Alman devinin Boey için teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Sezon sonu Boey için resmi teklif alması beklenen G.Saray yönetiminin de bonservisini belirlediği öğrenildi. Cimbom'un performansıyla dikkat çeken Sacha Boey için 15 milyon Euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta forma giyen Boey, bu karşılaşmalarda takımına 2 asistlik skor katkısında bulundu. Fransız yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.