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Galatasaray'ın genç yıldızı Fransa Milli Takımı'na seçildi!

Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey U-21 Fransa Milli Takımına çağırıldı.

Sacha Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.

İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER:

Kaleci:

S. Bajic

L. Chevalier

I. Meslier

 

Defans:

L. Bade

S. Boey

B. Diakite

P. Kalulu

Y. Larouci

C. Lukeba

Q. Merlin

M. Simakan

 

Orta Saha:

M. Caqueret

J. Chotard

M. Kone

E. Le Fee

M. Olise

K. Thuram

 

Forvet:

A. Adli

B. Barcola

R. Cherki

A. Gouiri

A. Kalimuendo

E. Wahi

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