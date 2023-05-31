Galatasaray'ın genç yıldızı Fransa Milli Takımı'na seçildi!
Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey U-21 Fransa Milli Takımına çağırıldı.
Sacha Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER:
Kaleci:
S. Bajic
L. Chevalier
I. Meslier
Defans:
L. Bade
S. Boey
B. Diakite
P. Kalulu
Y. Larouci
C. Lukeba
Q. Merlin
M. Simakan
Orta Saha:
M. Caqueret
J. Chotard
M. Kone
E. Le Fee
M. Olise
K. Thuram
Forvet:
A. Adli
B. Barcola
R. Cherki
A. Gouiri
A. Kalimuendo
E. Wahi
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