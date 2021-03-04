Galatasaray'ın galibiyet serisi başkentte bitti

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

22. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.

34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44. dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.

45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

45+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Onyekuru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Falcao'nun şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi.

55. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Alper Potuk'un pasında soldan ceza sahasına hareketlen Lobjanidze, Marcao'dan sıyırdıktan sonra çaprazdan şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

57. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, İbrahim Akdağ'a dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

73. dakikada sağ kanattan Linnes'in ortasında, arka direkte müsait durumda bulunan Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Donk'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY, BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Ligin son sırasında çıkan MKE Ankaragücü, rakibini İbrahim Akdağ (penaltıdan) ve Saba Lobjanidze'nin golleriyle yendi. Galatasaray'ın son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'yla attığı gol yeterli olmadı.

Bu maça kadar son 8 karşılaşmasını üçer puanla kapatan Galatasaray, serisini bu yenilgiyle Ankara'da bıraktı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini 17 Ocak'ta Beşiktaş karşısında almıştı.

Puanı 57'de kalan Galatasaray bir maç fazlasıyla ve averajla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Galatasaray, bu sezon kaleci Fernando Muslera'nın forma giydiği bir maçta ilk kez kaybetti.

MUSTAFA MUHAMMED KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve attığı gollerle dikkati çeken Mustafa Muhammed, MKE Ankaragücü karşısında takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 57. dakikasında İbrahim Akdağ'a orta sahada yaptığı müdahale sonucu hakem Halil Umut Meler, Muhammed'e doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

MKE Ankaragücü, rakibinin galibiyet serisine son verirken kendi 3 puan hasretini de sona erdirdi.

Son galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Puanını 23'e çıkaran MKE Ankaragücü, son sıradan kurtularak 19. basamağa yükseldi.

TERİM: CANIMIZ YANDIĞINDA BUNDAN SONRA ANLATACAĞIZ, GEREKİRSE CEZAYI DA YERİM

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk önce tribünde bulunanlara değinerek, şunları söyledi:

"Galatasaray'ın dışarıdaki maçları seyircisiz oynanmıyor. Bu net. Temsilci ve gözlemci arkadaşlara devre arası maçtan önce 'Burası temizlenmezse oynamak istemiyoruz.' diyecektik. Bunun bir karşılığı nedir, karşılığı yok. 3 bin kişiyle oynadılar ceza aldılar mı? Arda cezalı çıktı. Galatasaray'ın içerideki maçları, kulüp olarak federasyona en çok saygı duyan kulüp olduğumuz için seyircili değil. Dışarıdaki maçlarımıza ise herkesi bekleriz. Herkes epeydir kapalı kaldı. O seyirciyi tatmin edebiliriz. Kendilerini tatmin etsinler bağırarak, hakaret ederek, küfür ederek..."

Fatih Terim, bu açıklamasından sonra basın mensuplarına, "Federasyonun seçimleri ne zaman, onu merak ediyorum." dedi.

Bu tarz maçlarda ilk golü atmanın önemine de değinen Fatih Terim, karşılaşmada yaşanan hakem kararlarıyla ilgili, "Oyuncunun elinden gelen top, daha önce Beşiktaş maçında Vida'da olmuştu. Penaltı dediğimizde öyle güzel anlattı ki neredeyse özür dileyecektik. Kendisi bugün VAR'da olmasına rağmen herhangi bir yorum yapmadı. En kritik yerde kırmızı kart gördük, bu vuruşa dirsek diyorsanız çok oyuncunun atılması lazım. Oyun oynanmaz. Adam dirseğine doğru kafa atıyor Muhammed'in. Bakınız Muhammed'e son dakikada Fenerbahçe maçında Caner'in attığı dirseğe. Kırmızı var mı, yok. Açıklama olarak şiddet yeterli değil. İstediğiniz gibi yorumlayın karar verin nasıl olsa herhangi bir şey yok. Demek ki, Türkiye'de VAR hakemi yok. İki gün önce skandal karar verip tekrar VAR hakemi oluyor Cüneyt Çakır, müthiş bir VAR hakemi!" diye konuştu.

Maç 2-1'e geldikten sonra beraberliği de yakalayabileceklerini ancak sürenin yetmediğini söyleyen Terim, "Gol atsaydık da verirler miydi, emin değilim. Kendi kendimize gol atsaydık diyoruz... Ankaragücü'nün mücadelesine bir şey söylemiyorum ama bundan sonra artık ben de maçlardan sonra her hakem için yorumumu yapacağım. Mümkünse ceza yemeden makul şekilde. Hazır bekliyorlardır 'Nereden sevk etsem' diye. Şimdi bu örneklere bir maç ceza verildi. Mustafa'nın cezasının takip edeceğiz. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Baya ismen, soy isim olarak söyleyeceğim. Hiç de sevmediğim iş. Otelde beklerken VAR hakemi değişti Türkiye'de. Daha yeni geçen hafta." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, maçın ikinci yarısında 6 dakika uzatma verilmesini de sert bir şekilde eleştirerek, şunları kaydetti:

"Allah rızası için ikinci yarı için santrayla beraber kronometreye basın. Sadece 3 dakika 1 saniye Muhammed'in kırmızısında geçti. Hayır sen, Alper'i yakın yerden çıkaramıyorsun. 30 saniye rica ediyorsun. O uzak yere gitmeye çalışıyor. 6 dakika verdi. Yatanlar, oraları söylemiyoruz. Değişiklikler var, 6 dakika veriyorsun. Tam oyun devamlılığımız yakalamışız bağırıyor 'Sakatım' diye. Kimsenin dokunmadığı aşikar. Türkiye'de maalesef her bağıran faul alıyor. Dizine vuruyorsunuz gözünü tutuyor. Hafif dokunuyorsunuz 4 takla atıyor. Şimdi ben ne istiyorum, penaltı, gol, korner istemedim. Doğru dakikayı tutun. Dördünüz buradasınız, 2-3 VAR'da var. 6-7 kişi bir tane doğru kararı verin. Ya dakikayı da mı tutamıyorsunuz? Geçen sene 10 dakika verdi Halil Umut Meler."

Oynadıkları kötü futbolun sadece kendilerini ilgilendireceğini anlatan Terim, "Canımız yandığında bundan sonra anlatacağız. Kulüp nasıl anlatır bilmem ama ben anlatırım, gerekirse cezayı da yerim. O zamanda öyle konuşurum, cezayı yiyecek şekilde. O tuzağa şimdilik düşmek istemiyorum. Niyetleri de bu." şeklinde konuştu.

Cüneyt Çakır'ın VAR hakemi olmasıyla ilgili gelen soruya da Terim, şu cevabı verdi:

"Maç öncesi biz deklarasyon yayımlamaya karar vermiştik ama sonra vazgeçtik. 'Biz çıkalım topumuzu oynayalım.' diye. Keşke yapsaymışız o açıklamayı. Fark etmez, bizim gücümüz de inancımız da yüreğimiz de bunların altından kalkmaya yeter. Alışığız biz bunlara. Zaten birkaç haftadır enteresan kararları oluyor. İnşallah sonuncusu olur bu. Bundan sonra benim oyuncum atıldığında 'Hakem doğru karar verdi.' demeyeceğim. Aleyhimize bir şey verdiğinde gereken tepkiyi göstereceğim. 'İyi yönetti.' demeyeceğim. Herkesi ismiyle soy adıyla ben de söyleyeceğim. Sadece ismiyle değil başka yerleri de ismiyle soy ismiyle söyleyeceğim."

GALATASARAY KULÜBÜ İKİNCİ BAŞKANI ALBAYRAK: ADALET İSTİYORUZ, ADALET

Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Neler olduğunu bütün Türkiye çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsun, Trabzonspor Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen bir penaltı. VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in de dün hakem yönetimini eleştirdiğini hatırlatan Albayrak, "Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Malatyaspor Başkanı çıkıyor, 'Sahada hakem göremedim, hakem neredeydi, var mıydı yok muydu' diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz." diye konuştu.

Mustafa Muhammed'e çıkan kırmızı kartın yanlış olduğunu belirten Albayrak, sinirli bir şekilde şöyle konuştu:

"Muhammed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Adalet istiyoruz, adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık, buramıza geldi. Niye biz çocuğumuzu çoluğumuzu bırakıp buralara geliyoruz, neden kar kış demeden çalışıyoruz, neden milyon dolarları sokaklara döküyoruz? Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Böyle bir şey olabilir mi? Konuştun mu cezayı basıyorlar. Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı? Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'daki penaltıdır, babasıdır. Yeter... Ömür boyu men etsinler, ben de bu mesleği bırakayım artık. Yeter arkadaşlar. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. İyi oynamayabiliriz, tamam. Mustafa Muhammed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Bu gece rahat uyuyabilecek misin. Nedir bize kastınız."

MKE ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ KARAMAN: BU GALİBİYET BİZİ ŞIMARTMAYACAK

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Daha önceki maçlarda kırmızı kart gördüklerini, bu maçı 11 kişi bitirmenin önemli olduğunu aktaran Karaman, "Galatasaray güçlü bir takım, kulübesi de güçlü. İlk 30 dakika çok önemliydi. Korcan bir tane çıkardı, bir de geri pasından pozisyon verdik. Rakip 10 kişi kalmışken daha iyi oyunu kontrol etmemiz gerekirdi. Giren oyuncuların daha fazla etki etmesi lazım. 10 kişi de kalsa böyle takımlar 2-0'dan geri gelebilirler. Futbolcular böyle durumlarda özellikle oyuna girenlerin katkı yapması lazım. En azından sondaki yerimizi yukarılara doğru taşıdık. Zorlu maçlar devam ediyor. Herkesten çok çalışmalıyız. Bu galibiyet bizi şımartmayacak. Hep birlikte lig sonuna Ankaragücü'nü, başkentin takımını mutlu sona ulaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı yenmenin önemini de vurgulayan Karaman, Alper Potuk'un performansını da överek, şunları kaydetti:

"Alper'i Rizespor maçında oyuna almadım. Aslında bu bir mesajdı. Alper'e şunu söyledim, 'Önce ben sana inanacağım, bak daha yaşın en olgun döneminde. Senin hedefin Ankaragücü'nde başarılı olmak ve milli takım oyuncu alternatifi olmak. Bu hedef, takım sonuncuyken olmaz. Bu takım hareketlenip orta sıralara gelirse katkın gözükürse, olur. Kameralar seni gösteriyor, niye, Alper Eskişehir'de çıkış yaptı Fenerbahçe'de başarılı sezonlar geçirdi. Senin bir kaliten var, bunu hem özel hayatına hem de sahaya yansıtman lazım.' Bugün de başarılı bir maç çıkardı. O sinyali verdi."

MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ BAŞKANI MERT: İNŞALLAH ANKARAGÜCÜ BU LİGDE KALACAK

Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Uzun süredir maç kazanamadıklarını hatırlatan Mert, "İhtiyacımız olan, haftalardır beklediğimiz bir galibiyetti. Maalesef 6 haftadır galip gelemiyorduk. İnşallah Ankaragücü bu ligde kalacak. Kalması için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.

Mert, karşılaşmayla ilgili ise "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Güzel bir galibiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili soruya Mert, "Bu hafta kararımızı vereceğiz. Birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla oturup konuşacağız. Arkadaşlarımızın devam etme yönünde istekleri var. Şu ana kadar duyduğumuz bir aday yok." yanıtını verdi.