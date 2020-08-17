GS'nin hocası Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenerek sezonu sona eren ve efsane isim Andrea Pirlo'yu Maurizio Sarri yerine takımın başına getiren Juventus'ta teknik ekibin diğer parçaları da netleşiyor.

Bir dönem Galatasaray ve Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapan, son olarak da Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını çalıştıran Igor Tudor, 13 yıl sonra Juventus'a geri dönecek. İtalyan basınında Hırvat teknik direktörün Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapacağı yazıldı.

İTALYA'DA UDINESE'YI ÇALIŞTIRDI

Galatasaray'ın ardından Serie A ekiplerinden Udinese'yi çalıştıran ve Kasım 2019'da görevine son verilen Tudor, 5 yıllık aranın ardından ülkesine dönmüştü.

FUTBOLCU OLARAK DA OYNADI

42 yaşındaki çalıştırıcı 1999 yılında futbolcu olarak Juventus'a transfer olmuş ve 2007'ye kadar Torino ekibinde forma giymişti.