Galatasaray'ın dinamosu! Lucas Torreira

Galatasaray'da Lucas Torreira rüzgarı esmeye devam ediyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Başarılı oyuncunun muhteşem performansı istatistiklere de olumlu yansıdı.

Comparisonator verilerine göre; Lucas'ın Süper Lig'de zirveye oturduğu istatistiklerinden bazıları;

-Toplamda bu sezon girdiği 240 ikili mücadelenin 146'sını kazandı. İkili mücadele kazanma oranı %61 olarak hesaplandı.

-Hava topları hariç girdiği 180 ikili mücadelenin ise 118'ini kazandı. %65.5 kazanma oranıyla bu alanda ligdeki en iyi orta saha oyuncusu konumunda bulunuyor.

-Rakip sahada toplam 47 top kazandı ve bu alanda ligin en iyi orta saha oyuncusu oldu.

-Toplamda 127 sahipsiz top kazanımla da yine ligin en iyi orta saha oyuncusu olmayı başardı.

Transfermarkt verilerine göre; Uruguaylı orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Sezon başında Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek alınan 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.