Galatasaray "yeniden Özbek" dedi!

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu tamamlandı.

Rakibi Süheyl Batum'a hemen her sandıkta üstünlük kuran Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi.

Sandıkların açıklanmasından hemen önce salona gelen mevcut başkan Dursun Özbek, alkışlarla karşılandı. Rakibi Süheyl Batum, Özbek'i tebrik etti.

Özbek, bir Galatasaray geleneği haline gelen kravat ritüelini gerçekleştirerek, taktığı kırmızı renkteki kravatı çıkararak, sarı-kırmızı kravatı taktı.

Peki, Dursun Özbek yönetiminde hangi isimler yer alıyor? Erden Timur, Özbek yönetiminde yer aldı mı ya da yer alacak mı?

Özbek'in listesi

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Listede Erden Timur yok

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Erden Timur, Galatasaray yönetiminde yer almadı ama Özbek'in kendisine Sportif AŞ.'de yöneticilik önereceği öğrenildi.

"Asıl kutlamalarımız yarın olacak"

Özbek, Galatasaray Lisesi Tevrik Fikret Salonu'nda yapılan seçimin ardından üyelere hitap etti.

Başkan Özbek, sözlerine, "Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimizin hepsine candan teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacaklarını hatırlatan Özbek, "Çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah Galatasaray yarın 24. şampiyonluğunu elde edecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı camiadaki herkesin gurur duyacağı günlere taşıyacaklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sevgi iklimi. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray." diye konuştu.

Sözlerinin ardından kendisi için "Büyük başkan" tezahüratları yapılan Dursun Özbek, sahneye çağırdığı yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi.