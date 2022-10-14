Galatasaray'ın 117. yılı! Dursun Özbek konuştu
Galatasaray Spor Kulübü’nün 117. yıl kutlamaları Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşti. Dursun Özbek yaptığı konuşmada, "Galatasaray şanlı tarihiyle Cumhuriyetimizin en değerli kulübü olmuştur." dedi.
Galatasaray Spor Kulübü’nün 117. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.
İlk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen Bey’in, Feriköy Mezarlığı’ndakİ kabri ziyaret edildi ve oradan Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Daha sonra Galatasaray Lisesi’ne geçildi.
Burada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu, kulüp üyeleri ve çeşitli branşlardaki sporcularla geleneksel pilav yemeğinde bir araya geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tevfik Fikret Salonu’nda yaptığı konuşmada, "Bir asırdan uzun zamandır Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının belirlediği Türki takımları yenmek hedefi ve iradesini yaşatmak için hiç durmadan çalışıyoruz.