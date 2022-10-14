Galatasaray'ın 117. yılı! Dursun Özbek konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tevfik Fikret Salonu’nda yaptığı konuşmada, "Bir asırdan uzun zamandır Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının belirlediği Türki takımları yenmek hedefi ve iradesini yaşatmak için hiç durmadan çalışıyoruz.