Galatasaray'ı hayrete düşüren istatistik!

Transfer sezonunu en hızlı geçiren takımların başına gelen Galatasaray'ın 8. hafta sonunda ortaya çıkan istatistikleri teknik heyeti düşündürüyor.

Stresli günler kapıda

Galatasaray sezon başında göreve gelen Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 8. haftanın sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor. İç sahada kaybedilen Giresunspor maçının dışında puan olarak işlerin iyi gittiği sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'u ilerleyen süreçte stresli günler bekliyor.

Büyük transferler

Bafetimbi Gomis'in yanı sıra forvet hattına, Haris Seferovic ve Mauro Icardi'yi transfer eden Galatasaray, bu isimlerin dışında Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata gibi kaliteli isimleri de kadrosuna katmıştı.

Pozisyona giriyor ama...

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan sekiz haftasında en fazla pozisyon üreten ikinci takımı oldu. 82 kez pozisyona giren Fenerbahçe'nin ardından 74 kez pozisyona giren sarı-kırmızılılar bunların sadece dokuzunda başarı sağlayabildi. Ligde dokuz kez gol sevinci yaşayan Galatasaray'ın girdiği pozisyonları gole çevirme oranı %12,16. Bu oran Süper Lig takımları arasındaki en düşük oran.

Sivasspor yüzde 16, Hatayspor yüzde 14 ve Ümraniyespor yüzde 13'lük oran yakalarken, Galatasaray en alt sırada yer alıyor.

Galatasaray'dan daha kötü tek takım Wolverhampton

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi göz önüne alındığında, girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük ikinci takım konumunda. Bu alanda Galatasaray'dan daha kötü durumda olan tek takım Premier Lig ekibi Wolverhampton.